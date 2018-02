Domenica prossima in programma Pistoiese-Olbia, dirige Nicoletti

Spetterà al signordella sezione di Catanzaro l'onere e l'onore di dirigere, gara in programma domenica 18 febbraio alle 14:30 e valida per la 26ª giornata di campionato.

Il fischietto calabrese, che al "Melani" di Pistoia sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe di Giacinto di Teramo e Tiziana Trasciatti di Foligno, è un direttore di gara esperto della categoria in quanto al suo terzo anno da professionista e con alle spalle 35 direzioni in Serie C.

Una di queste ha visto Nicoletti <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/297/sconfitti-a-testa-alta" class="targetBlank">giudice protagonista con l'Olbia in campo allo "Zini" di Cremona il 16 ottobre 2016, quando i padroni di casa riuscirono a ribaltare, allo scadere della prima frazione, l'iniziale vantaggio firmato da Miceli.

Il precedente con la Pistoiese risale invece alla stagione corrente, con gli arancioni di mister Indiani che ebbero la meglio sul Piacenza per 2-1.