Nei guai per spaccio un 20enne del Gambia, arrestato a Sassari

I Baschi verdi di Sassari, però, lo stavano osservando già da qualche minuto in attesa di capire cosa stesse facendo seduto su una panchina all’interno dei giardini pubblici di via Tavolara.il veloce scambio di mano, che agli occhi dei meno sospettosi poteva essere considerato come un veloce saluto, ha invece insospettito i finanzieri.E tali sospetti sono stati ulteriormente confermati allorquando il giovane italiano ha consegnato una banconota da 10 euro. A quel punto i Finanzieri hanno proceduto al fermo di entrambi i soggetti ai quali sono stati chiesti lumi su quanto appena accaduto.Il giovane ventottenne sardo residente a Torralba, dopo alcune reticenze ammetteva di aver appena acquistato due dosi di marijuana dal gambiano a fronte del pagamento di € 10; sanzionato amministrativamente, verrà segnalato alla Prefettura di Sassari per i provvedimenti del caso.La perquisizione permetteva altresì di recuperare alcune delle banconote probabile frutto dell’attività di spaccio. Inoltre, le attività di perquisizione sono state estese presso il posto letto che il soggetto occupa all’interno del centro di accoglienza, dove i Finanzieri coadiuvati una unità cinofila fatta giungere dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, hanno rinvenuto ulteriori dosi di marijuana e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.Portato stamattina dinanzi al giudice per il giudizio direttissimo, il giovane è stato condannato all’obbligo di dimora nel comune di Sorso. La sostanza stupefacente e le banconote rinvenute sono state sottoposte a sequestro. L’attività odierna si inserisce nel quotidiano controllo del territorio in cui sono impegnati i Baschi Verdi del Comando Provinciale di Sassari.