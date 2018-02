Carnevale tempiese 2018, ecco com'è andata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

una sfilata corposa, allegra, musicale, colorata incurante del freddo e della neve, fra ali di pubblico partecipe e maschere in grande spolvero, ha ufficialmente chiuso il Carnevale Tempiese. Oltre 4.500 figuranti, carri, gruppi, musiche e coreografie limitate a causa della nevicata hanno comunque coinvolto i presenti. Gli Sbandieratori di Arezzo, ormai piacevole presenza della più amata festa popolare hanno aperto il corteo . Le Latin Majorettes in alta uniforme, incuranti del gelo, hanno affrontato il percorso insieme ai ballerini cubani professionisti Angela Jauregui e Momar Mane. Il gruppo "misto", formato da venti ballerine (majorettes e corpo di ballo), ha presentato coreografie inedite e originali, preparate appositamente per questo evento, unendo ai ritmi cubani l'utilizzo del Baton Twirling.Silenziose e lente, quasi giunte da un tempo diverso, le figure di ieri de "La Mascara Gaddhuresa", hanno completato l'organico che ha accompagnato un trionfante e rotondo Re Giorgio verso il suo destino. Immancabile Mannena, supportata da irriverenti Pulcinella in piena sintonia con il tema del Carnevale Tempiese 2018Affiatati come mai, nonostante la neve, hanno affrontato il percorso con il passo dignitoso di veri Apache. Applausi a scena aperta e un tripudio di coriandoli e fiocchi di neve per suggellare una vittoria importante per la storia del gruppo. Secondi sul podio “Quelli del Karnevale" con "Scacco matto al Re"; terzi i ragazzi del "New Group" con "UPpesi a un filo”. Fra i gruppi estemporanei lo scettro del vincitore è andato alla "Compagnia di San Giuseppe" con "Gli scozzesi", seguiti dai "Vampiri ” con "Li Barabattuli” e terzo classificato il gruppo de "Li Scasciati"con “La Regina dei Colori”. Coppe, applausi e riconoscimento popolare per tutti i finalisti.