Doppio allenamento per l'Olbia tra Geo e Basa

I bianchi si sono disimpegnati quest'oggi in una doppia seduta itinerante: divisi in due gruppi, la mattinata è stata trascorsa al Geovillage tra lavoro tattico in campo con giochi di posizione e conclusioni e lavoro di forza in palestra, mentre nel pomeriggio la squadra si è ritrovata alla Basa per proseguire con la seconda sessione.

Non ha preso parte agli allenamenti capitan Pisano le cui condizioni restano ancora sotto osservazione, mentre è tornato pienamente in gruppo Geroni, non più dolorante e nuovamente in grado di svolgere tutto il lavoro con la squadra. Il centrocampista si infortunò nel girone d'andata proprio <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/749/pari-spettacolo-al-nespoli" class="targetBlank">contro la formazione arancione, quando una <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/753/subito-in-campo-alla-basa" class="targetBlank">dura entrata di Hamlili gli procurò un frattura del quinto metatarso del piede sinistro che rese necessario l'intervento chirurgico.