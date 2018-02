L'ambasciatore del Qatar a Olbia: "Il Mater verrà aperto a giugno"

. L'ambasciatore del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, è appena arrivato a Olbia e ha incontrato il sindaco Settimo Nizzi presso l'aula consiliare di Poltu Quadu. All'incontro erano presenti molti sindaci galluresi. Tra le tematiche affrontate, tra le più attese c'è stata sicuramente quella del polo sanitario Mater Olbia, i cui lavori sono ancora in corso. Il diplomatico ha annunciato che l'ospedale aprirà per giugno, così come stabilito dalla tabella di marcia.L'ambasciatore in un incontro precedente ha parlato anche di Costa Smeralda e dello sviluppo dell'area con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e con il responsabile della Qatar Foundation, Lucio Rispo.“Il Mater Olbia sarà un punto di attrazione per la ricerca internazionale. La sua realizzazione apre le porte a nuove collaborazioni con i centri di ricerca delle università sarde e straniere,” ha aggiunto l’On. Arru, confermando il forte interesse a integrare il Mater Olbia nel sistema sanitario regionale. Sullo sviluppo che il Mater Olbia porterà alla Sardegna nel settore accademico è intervenuto anche Massimo Carpinelli, rettore dell’Università di Sassari. “Il nuovo ospedale sarà fonte di nuovi investimenti a Olbia, nell’ambito della ricerca e non solo,” ha dichiarato il rettore.“Il nostro obiettivo è quello di lavorare in win-win, per i benefici reciproci che la Sardegna e il Qatar possono trarre dal costante rafforzamento dell’importante sinergia tra i nostri Paesi,” ha concluso Al Malki. In accordo con le parole dell’ambasciatore anche il sindaco di Olbia e Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena.