Dalla Sardegna a Roma per incontrare la ex, dà fuoco alla porta di casa e fugge: arrestato 62 enne

Per tutta risposta il 62enne cagliaritano minaccia la donna e poi prende una tanica di benzina, dà alle fiamme la porta dell'appartamento e fugge. L'uomo è stato bloccato dagli uomini della polizia di stato all'aeroporto di Fiumicino prima di potersi reimbarcare per fare rientro a Cagliari. Una vera e propria spedizione punitiva quella di G.S. che poteva avere conseguenze ben più gravi qualora non fossero intervenuti i vicini di casa della donna che dopo l'incendio hanno messo al sicura la donna e chiamato il numero unico del pronto intervento: il 112.L’interruzione del rapporto era avvenuta per il comportamento violento del 62enne il quale, peraltro, aveva già in passato subito denunce per maltrattamenti da un’altra sua ex compagna. A quel punto i poliziotti hanno preso contatto con i colleghi dell'aeroporto e diramato le foto dell'uomo. Poco dopo gli operatori della Polaria hanno individuato G.S., proprio mentre si stava imbarcando nell'aereo che lo avrebbe ricondotto a Cagliari, lo hanno identificato e arrestato. L'uomo, con alle spalle precedenti specifici, è stato poi trasferito in carcere e dovrà rispondere delle accuse di minacce e incendio doloso.