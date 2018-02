L'Olbia vince sulla Pistoiese per 2-1, storica impresa per i bianchi in trasferta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ma che in realtà hanno un valore incommensurabile per come i guerrieri di Mereu hanno preparato l'insidiosa sfida. Decimati dagli infortuni (Ogunseye, Piredda, Pisano, Dametto) e dalle squalifiche (Muroni e Vallocchia), i bianchi hanno saputo fare quadrato e moltiplicare gli sforzi nel momento in cui più serviva dimostrare la straripante forza di un gruppo che non molla mai.il terminale giusto: l'attaccante controlla e con il sinistro supera Aresti: 1-0. Sotto di una rete, l'Olbia potrebbe sbandare anche perché al 23' deve rinunciare a Senesi per infortunio (al suo posto Silenzi). La reazione sarda è invece caparbia e rabbiosa. Ragatzu e Biancu si rendono pericolosi dalle parti di Zaccagno, che al 36' nega a Ragatzu la gioia del gol su volée.I grintosi ragazzi di Mereu si rimettono così in carreggiata, riuscendo a controllare senza soffrire l'estremo pressing avversario. Il biondo centrocampista diventa sempre più protagonista in campo e al 63' trova in Zaccagno il prodigio che gli nega la gioia del secondo gol. L'Olbia è pimpante e gioca con maestria, la Pistoiese però non ci sta e, dopo il gol annullato a Nossa per carica su Aresti, Indiani cala la carta Vrioni. I ventidue in campo giocano a viso aperto, ma è l'Olbia, al 74', a infliggere l'affondo decisivo con Silenzi che sfrutta al meglio un assist di Ragatzu e firma anche lui il primo, importantissimo, gol nei professionisti. In vantaggio per 2-1 l'Olbia avrebbe l'occasione di sigillare il risultato su rigore, ma Zaccagno ipnotizza Ragatzu sul dischetto tenendo così, senza comunque grandi patemi per i bianchi, la sfida in bilico sino al 94'.Un'Olbia con personalità e carattere fortificati. Un'Olbia che non si piange addosso e che sa reagire mandando in gol due giovanissimi talenti che per la prima volta conoscono la gioia personale. Si sale a quota 35 punti, di nuovo a ridosso delle grandissime del girone. E domenica prossima, sotto con il Siena!TABELLINOPistoiese-Olbia 1-2 | 26ª giornataPISTOIESE: Zaccagno, Surraco, Priola, Picchi (72’ Zappa), De Cenco (60’ Vrioni), Regoli, Quaranta (45’ Nossa), Luperini, Hamlili, Minardi (83’Cerretelli), Nardini. A dispo.: Biagini, Terigi, Tartaglione, Zullo, Sanina, Dosio, Luka, Petroni. All.: Paolo Indiani.OLBIA: Aresti, Pinna, Leverbe, Iotti, Cotali, Pennington, Biancu, Feola, Murgia (81' Geroni), Ragatzu, Senesi (23’ Silenzi). A disp.: Idrissi, Van Der Want, Manca, Pisano, Dametto, Vasco Oliveira, Vispo, Choe, Delvecchio. All.: Bernardo Mereu.ARBITRO: Giovanni Nicoletti di Catanzaro. Assistenti di linea: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Tiziana Trasciatti di Foligno.MARCATORI: 23’ De Cenco, 49’ Pennington, 74’ SilenziAMMONITI: 8’ Feola, 30’ Picchi, 74’ SilenziNOTE: Recupero 4’ pt, 4’ st. Spettatori: 920