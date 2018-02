Mister Mereu soddisfatto per l'impresa con la Pistoiese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"È stata una partita giocata su ritmi elevati, con continui capovolgimenti di fronte a grande velocità tra due squadre che volevano portare a casa l'intera posta. Sono contento della prova dei miei ragazzi, una prestazione da incorniciare che ci dà tre punti meritati e importanti. L'Olbia ha giocato con energia, determinazione e grinta su ogni pallone riuscendo a ribaltare il risultato nel corso della ripresa"."Abbiamo vinto perché non ci siamo accontentati e abbiamo saputo tradurre mettere in campo idee e cuore contro un avversario di qualità, ostico, che non ci ha voluto regalare niente. Il nostro obiettivo? Siamo giovani e l'obiettivo datoci dalla società è quello di centrare la salvezza. Noi lavoriamo senza guardare troppo alla classifica, ponendoci come primo traguardo il miglioramento settimanale. Questa settimana abbiamo dovuto fare i conti con tante assenze ma. come ho sempre detto, piangersi addosso non serve a niente. E oggi l'abbiamo dimostrato".