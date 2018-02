Il segretario del Pd regionale, Luigi Cucca, risponde alle critiche di Salvini su Arru

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il segretario regionale del Partito Democratico, Luigi Cucca, ha commentato le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, che nel corso della trasmissione andata in onda su Canale 5 ha attaccato l'assessore alla sanità Luigi Arru sui migranti. Cucca ha definito le parole di Salvini "volgari che alimentato paura e disinformazione". Ecco le dichiarazioni del segretario:“Salvini dà l’ennesima prova della sua politica volgare, alimentando la paura e la disinformazione. Nessuno ha mai detto di voler porre rimedio allo spopolamento con l’arrivo degli immigrati, ancora una volta, con la solita propaganda becera, non si racconta la verità e si strumentalizza l’emergenza umanitaria. Bisogna dire, innanzitutto, che la Sardegna, rispetto alle altre regioni d’Italia, è al di sotto della percentuale indicata dal Ministero dell’Interno, che misura il rapporto tra popolazione residente e migranti, e che la prima accoglienza non si traduce in una permanenza stabile dei cittadini stranieri” – ha dichiarato Cucca.“La Sardegna è storicamente un’Isola che accoglie, - ha proseguito il segretario - ma è anche una terra da cui, specie nel passato, molti dei suoi figli sono partiti verso altre destinazioni. I giovani che oggi decidono di emigrare lo fanno spesso per arricchire il proprio bagaglio di esperienze e la conoscenza delle lingue straniere. Non è più l’emigrazione di un tempo, la partenza, in un contesto globalizzato come quello attuale, ha un valore di crescita personale e professionale. Dobbiamo, semmai, facilitare il ritorno dei nostri giovani, creando le condizioni perché possano trasferire nel mercato del lavoro isolano le loro conoscenze, e mettere a frutto le competenze acquisite anche promuovendo le iniziative imprenditoriali. Così come è indispensabile proseguire nelle politiche a favore delle aree interne, partendo dal sostegno alle giovani coppie e alle famiglie.”“È questa la politica che, responsabilmente affronta i problemi - ha poi concluso Cucca - che racconta la realtà dei fatti senza generare paure e fomentare l’odio verso lo straniero, che mette al primo posto il benessere sociale e la convivenza civile e democratica. Mi auguro che i sardi il 4 marzo capiscano da che parte stare, e non scelgano coloro che hanno tradito i nostri valori per allearsi con i nemici della Sardegna.”