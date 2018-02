Giornata Raccolta del Farmaco 2018, ecco com'è andata in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nelle farmacie della provincia sono stati raccolti oltre 1900 farmaci, di cui più di mille nelle farmacie di Olbia, per un valore commerciale di quasi 13mila euro che supera di poco il risultato raggiunto nel 2017. A Olbia hanno aderito le farmacie Accogli, Casti, Chiari, Delitala, Dessolis-Malesa, Etzi, Floris, Imperia, Sanna.ha registrato grandissima generosità da parte di tutti. Si ringraziano gli oltre cento volontari e tutte le associazioni coinvolte: a Olbia il Centro Aiuto alla Vita, la Caritas Diocesana e le Caritas parrocchiali della Sacra Famiglia e della Salette, le Comunità Arcobaleno e la Porziuncola, il Gruppo Volontariato Vincenziano di San Paolo, l’Istituto San Vincenzo de Paoli, le Associazioni Libere Energie, Laboratorio Interculturale per l’Integrazione (Labint) e Banco di Solidarietà; le Caritas parrocchiali di Padru, Alà dei Sardi, Moneta a La Maddalena, Arzachena e Budoni, la casa di riposo Sacro cuore di Gesù di S. Teresa, il Centro Aiuto la Vita di Tempio e la Società S Vincenzo de Paoli di Calangianus.Gli organizzatori rinnovano un particolare ringraziamento ai titolari e a tutto il personale delle farmacie per la bellissima accoglienza dei volontari e per la disponibilità a coinvolgersi nel lavoro prima, durante e dopo la GRF: "Ci sono arrivate testimonianze di farmacisti commossi nel partecipare a questa giornata di generosità e di festa, noi li ringraziamo perché la rendono possibile accogliendo il nostro annuale invito.Tra i volontari tanti sono coinvolti nelle attività degli enti assistenziali convenzionati, altri invece, con nostra grande gioia e sorpresa, ci hanno contattato perché incuriositi dall’appello lanciato sui social. Un ringraziamento particolare va ai donatori che hanno confermato la generosità del nostro territorio e che , in moltissimi casi, si sono recati in farmacia “solo” per questo gesto di carità.Si ringraziano anche le testate giornalistiche per gli ampi spazi concessi, gratuitamente, nelle giornate precedenti la GRF. Che dire se non grazie, a tutti!Adesso la preoccupazione principale è quella di assicurare al più presto una accurata distribuzione a coloro che necessitano dei farmaci raccolti. L'appuntamento è per la #GRF19 però, lo ricordiamo, scaricando l'app DoLine, da iTunes, Google Play o Windows Store,si può donare sempre. Per maggiori informazioni visitate il sito www.bancofarmaceutico.org."