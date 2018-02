Intitolazione della scuola di via Vicenza alla Sceicca del Qatar, il sindaco risponde alle critiche

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'idea di intitolare la scuola di via Vicenza a Olbia, appena inaugurata e frutto di una raccolta fondi nel dopo alluvione, alla madre dell'emiro del Qatar ha raccolto molte critiche. Il sindaco aveva lanciato il suo proposito nel corso della visita ufficiale dell'ambasciatore del Qatar a Olbia. Da allora il territorio si è diviso in pro e contro. Ma oggi il primo cittadino spiega le sue intenzioni.«L’idea è stata dettata dal grande entusiasmo che gli investimenti del Qatar nel nostro territorio hanno suscitato in tutti noi, pur essendo consapevole che per intitolare una scuola occorre effettuare un iter particolarmente rigido che passa prima dal Consiglio di istituto e poi dal Provveditorato. Si tratta quindi necessariamente di una scelta condivisa».«L’entusiasmo nasce dai grandi benefici che questi investimenti porteranno nel nostro territorio, in tutta la Sardegna e nel nostro Paese sia sul piano occupazionale che su quello economico, proprio in un momento storico in cui non è facile trovare investitori disponibili a creare sinergie.Sul solo Mater Olbia sono previsti investimenti nei prossimi dieci anni per un miliardo di euro. Oggi è stato presentato il nuovo piano industriale Meridiana (ora Airitaly), che prevede 1.500 dipendenti, come annunciato dall’Ambasciatore durante la sua visita della scorsa settimana. Il Qatar è inoltre disposto a fare nuovi investimenti, esaminando altri modelli di sviluppo economici proposti dai canali istituzionali. Questo significa che avremo modo di proporre nuovi business, sempre nell’ottica di sviluppo del nostro territorio e della nostra isola.Iniziative di questo genere sono importanti per tutti i cittadini, a prescindere da chi le porta avanti. In questo caso è il Qatar che ha deciso di investire e ciò che vorrei trasmettere è il senso di riconoscenza nei loro confronti, che troveremo certamente la maniera di esplicitare in modo appropriato».