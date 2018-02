Siena-Olbia, partita la prevendita

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Robur Siena ha reso note le disposizione per l'acquisto dei biglietti in previsione della partita Siena-Olbia in programma domenica 25 febbraio alle 14.30 presso lo stadio "Artemio Franchi" di Siena.Per quanto concerne il Settore Ospiti, il prezzo unico praticato è di 12€ per biglietto, acquistabile a partire dalla giornata di oggi ed entro e non oltre le 19 di sabato 24 febbraio. La vendita è aperta a tutti i possessori della Tessera del Tifoso e anche ai non fidelizzati. Il biglietto è acquistabile ONLINE e presso le seguenti rivendite Ciaotickets di Olbia:- Johnny Bar - via Gabriele D'Annunzio 58 (0789 206018);- Cross Road Caffè - via Argentina 3 (tel. 0789 1840166);- Tabaccheria di viale Aldo Moro 357 (tel. 0789 51518);- Tabaccheria di via Vittorio Veneto 94/a (tel. 0789 26917);- Tabaccheria di Corso Umberto I 110 (tel. 0789 29253).Poiché non risulta al momento alcun indice di rischio per l'incontro, la Robur Siena informa che, qualora non dovessero emergere situazione ostative nella riunione del G.O.S. di giovedì 22 febbraio, i tagliandi rimasti invenduti su tutti i settori (con l'esclusione di quello ospite), potranno essere posti in vendita a favore dei tifosi dell'Olbia residenti nella provincia di Sassari anche il giorno della partita, presso i botteghini dello stadio e presso tutti i punti vendita autorizzati.Di seguito i prezzi dei biglietti per la partita in tutti i settori:Curva Lorenzo Guasparri: Intero – 12 €; ridotto under 18/over 65/donne – 8 €; under 14 – 5€Gradinata Paolo De Luca: Intero – 17€; ridotto Under 18/over 65/donne – 13€; universitari – 8€; under 14 – 8€Tribuna Danilo Nannini laterale: Intero – 24€; ridotto over 65/under 18/donne – 19€; ridotto under 14 – 12€Tribuna Danilo Nannini centrale: Intero – 31€; ridotto over 65/under 18/donne – 23€; ridotto under 14 – 15€Tribuna Danino Nannini d’onore: Intero – 50€; ridotto over 65/under 18/donne – 35€; ridotto under 14 – 23€Tribuna Danilo Nannini Executive: Intero 90€Settore ospiti: Intero 12€