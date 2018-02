Nominato il nuovo direttore generale dell'Agenzia sarda delle Entrate

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

56 anni, laureato in Economia e Commercio, dirigente del settore finanziario al Comune di Arzachena, Asàra ricoprirà per tre anni il ruolo affidatogli, in aspettativa dall’attuale incarico. Il bando per la manifestazione di interesse era stato pubblicato lo scorso 11 settembre, con scadenza al 13 novembre.