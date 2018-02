Sabato a Olbia inaugurazione della Cittadella della Carità

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 24 febbraio alle ore 11, in via dello Zaffiro, quartiere “Tannaule”, si terrà l'inaugurazione della Cittadella della Carità, con la benedizione di S. E. Mons. Sebastiano Sanguinetti, alla presenza delle Autorità territoriali, dei sacerdoti e volontari di Olbia e della zona pastorale.vissuta in occasione della devastante alluvione del 2013, la Cittadella si configura come esplicito proseguimento di quella buona pratica, ma anche come impegno duraturo della Chiesa nei confronti delle molteplici e diffuse povertà della Città e del territorio circostante. Rappresenta, quindi, l’eredità di un’esperienza e la consapevolezza di una responsabilità condivisa e ineludibile nel tempo.