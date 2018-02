Incendio a bordo di una barca a vela a La Caletta, intervento della Direzione Marittima di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo aver interessato la Sala Operativa della Direzione Marittima del Nord Sardegna, coordinata dal Capitano di Vascello (CP) Maurizio Trogu, immediatamente è stata disposta l’uscita della motovedetta CP 802, che ha permesso, attraverso le pompe barellabili presenti a bordo, un primo intervento rapido e puntuale a contenimento delle fiamme.l’incendio è scaturito probabilmente da una scintilla partita dalla stufetta calorifera che teneva accesa mentre dormiva. Il proprietario, arrivato in porto il pomeriggio per trascorrere una settimana in Sardegna, avvertito l’odore di bruciato e l’allarme antincendio della propria unità, si è immediatamente svegliato e aprendo il portellone, ha permesso all’ossigeno di entrare, alimentando così l’incendio.Per fortuna, non c’è stato nessun ferito né danno ambientale, infatti l’imbarcazione a vela, nonostante contenesse 700 litri di gasolio è rimasta in galleggiamento e senza sversamenti in mare, la Capitaneria ha immediatamente interessato una ditta specializzata per un sopralluogo in funzione antinquinamento, e son state sistemate delle panne di contenimento in funzione preventiva.Questa mattina è in corso l’alaggio dell’unità per permettere le necessarie valutazioni di sicurezza e il trasporto presso un cantiere navale.L’evento ha permesso di evidenziare l’ottimo coordinamento tra le Istituzioni locali, testando il dispositivo antincendio e antinquinamento del Porto di La Caletta – Siniscola che, nel periodo estivo risulta essere un sito di ampio rilievo per il turismo e il traffico da diporto.Prendendo spunto, la Direzione Marittima di Olbia provvederà ad interessare gli Enti Locali preposti alla gestione delle infrastrutture per una maggiore e massima attenzione sulla piena funzionalità ed efficienza degli impianti portuali, in previsione della prossima stagione estiva.