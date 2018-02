A Olbia i consiglieri di minoranza imbavagliati per protestare in favore della libertà di stampa

E' quanto si è visto questo pomeriggio tra i banchi del consiglio comunale a Olbia dopo l'intervento della consigliera della coalizione civica e democratica, Patrizia Desole. Un'azione scatenata all'indomani della decisione del primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, di escludere dalla mailing list istituzionale del comune il giornale quotidiano online Olbia.it, "colpevole" di aver pubblicato un sondaggio sulla proposta di intitolare la scuola di via Vicenza alla Sceicca del Qatar, Mozah Bint Nasser Al Missned, madre dell'attuale Emiro. Il primo cittadino non avrebbe gradito il sondaggio del giornale di proprietà della famiglia dell'ex senatore di Forza Italia Fedele Sanciu e avrebbe così escluso la testata dalla mailing list."Questo episodio in questa città ha causato un grave deficit di democrazia - ha dichiarato Patrizia Desole-. Quando io vi chiedo di esprimere solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti di Olbia.it lo faccio perché negando Il diritto alla libertà di espressione e di stampa viene negato anche l'articolo 21 della nostra costituzione. Non si può mettere il bavaglio alla democrazia"."Il nostro sindaco parla con tutti i giornali d'Italia, sia regionali che nazionali. Non si può parlare di bavaglio e la solidarietà è condivisa e va alla persona, ma non al gesto. E andrà verificato chi ha votato quel sondaggio".Di ieri un comunicato congiunto dell'Assostampa e Ordine dei Giornalisti della Regione Sardegna nel cui documento è stata espressa solidarietà alla testata Olbia.it e bollato l'azione del primo cittadino come "l'Editto di Pittulongu".

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione