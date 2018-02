I giganti della Dinamo a Doha incontrano i vertici degli organizzatori dei mondiali del 2022

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nella suggestiva Al Bidda Tower, tra i grattacieli più caratteristici dello skyline di Doha, i giganti sono stati accolti e condotti nella sala riunioni del Supreme Committee. Qui la delegazione biancoblu ha potuto assistere alla presentazione dell’immane progetto di costruzione e realizzazione delle strutture che ospiteranno i mondiali di calcio tra quattro anni. Una visita guidata vera e propria con spiegazione e video riguardanti tutto il progetto Qatar 2022. Il meeting è proseguito con lo scambio di informazioni e presentazioni delle due realtà, la responsabile delle relazioni internazionali Viola Frongia ha raccontato la crescita del progetto biancoblu dal 2011 ad oggi e le attività che la compongono: dal CSR al Medical Dinamo Lab, dal marketing alla comunicazione e la realtà della Cagliari Dinamo Academy con una particolare attenzione a come la forza del brand Dinamo sia data dalla differenziazione delle risorse in una strategia che ha portato alla luce attività commerciali come gli Store e le Club House. Entrambe le società si son così scoperte accomunate dalla stessa visione: lo sport come strumento volto a dare il proprio contributo sociale alla comunità.Tutta la comitiva è rimasta molto colpita dal progetto realizzato in vista del grande evento: Marco Spissu e compagni sono stati condotti al tour che spiega l’opera in via di realizzazione e il programma di responsabilità sociale "Amazing generation" che coinvolge le scuole e le giovani generazioni.In quest'occasione la Dinamo ha avuto l'opportunità di visitare una clinica privata, unica al mondo e con tecnologie all'avanguardia, che verrà inaugurata nella parte superiore del centro commerciale nei prossimi mesi.Sr. Yasser K. Hamad, Managing Director Contracting Sector on Salam International, si è detto entusiasta dell’incontro di oggi:”Grazie per la vostra visita a Doha. Spero che tutti abbiate apprezzato il vostro soggiorno qua, è un onore per noi poter ospitare una squadra di pallacanestro italiana, in special modo della Sardegna, che ha un legame particolare con il nostro paese, testimoniato dai numerosi investimenti da e per la Sardegna".