Olbia, stabilizzati sette agenti della polizia locale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

he ha risposto ad una interrogazione di alcuni consiglieri della coalizione civica e democratica sull'organico della polizia locale. Sulla vicenda è intervenuta la consigliera Ivana Russu che nella precedente amministrazione ricopriva proprio l'incarico di assessore con delega alla sicurezza. "Un paio di anni da abbiamo voluto fare un concorso da cui attingere. Quella graduatoria è servita a molti giovani di avere delle speranze. Fu una scelta giusta e adesso molti agenti sono stati presi e assunti. Sono soddisfatta ora per la stabilizzazione dei sette agenti per regalare un futuro stabile a questi giovani.. Il provvedimento si inserisce all'interno del "contratto" appena firmato dal governo sugli enti locali. Come annunciato dal ministro madia 467mila lavoratori, infatti, di regioni, comuni, città metropolitane e camere di commercio avranno un nuovo contratto.