Air Italy pronta a lanciare il nuovo collegamento Milano Malpensa-Bangkok

Air Italy, come anticipato durante la conferenza stampa dello scorso Lunedì, annuncia il nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Bangkok, operativo dal prossimo 9 settembre. Il nuovo collegamento tra l’Aeroporto di Malpensa e la capitale della Tailandia sarà attivo 4 volte la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.Si decolla da Milano alle 14.45 con arrivo alle 06.50 ora locale del giorno successivo, mentre da Bangkok il ritorno è previsto alle 08.50 con atterraggio a Malpensa alle 15.40. Il lunedì l’orario cambia e prevede la partenza da Milano alle 18.55 (arrivo a Bangkok alle 11.00) e dalla Tailandia il martedì alle ore 13.00 con arrivo in Italia alle 19.50. Il tempo totale di volo è di circa undici ore e 30 minuti.Le tariffe in Economy e in Business Class, di andata e ritorno, per volare da Milano Malpensa a Bangkok partono rispettivamente da 441 euro e da 1.585 euro, mentre per volare via Malpensa, ad esempio da Roma Fiumicino, in economy la tariffa parte da 492 euro e in business da 1.635 euro; tutte le tariffe da Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme via Malpensa sono già in vendita sul sito della CompagniaL’apertura di questa nuova rotta si inserisce nei piani di sviluppo che prevedono nel 2018 sei voli intercontinentali da Milano Malpensa e cinque nazionali. Si parte il 1° maggio con i voli pluri giornalieri da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, che sono stati studiati per potersi connettere dal 1° giugno con il Malpensa-New York, seguito l’8 giugno dal Malpensa-Miami e il 9 settembre dal Malpensa-Bangkok.Andrea Andorno, Direttore Commerciale di Air Italy ha commentato: “A seguito del lancio della Milano-New York e della Milano-Miami, l’apertura della linea Malpensa-Bangkok rappresenta un passo rilevante per lo sviluppo del nostro nuovo network che, proprio grazie alla capitale tailandese, inizia a includere un’importante destinazione orientale. L’utilizzo di un Airbus 330-200 su questa rotta permetterà ai nostri passeggeri di vivere un’esperienza di viaggio completamente nuova: potranno infatti godere di un servizio di qualità esclusivo e ritagliato sulle loro esigenze di comfort.” Accedere alle offerte è semplice basta collegarsi al sito della Compagnia o via App, tramite il Call Center o recandosi presso la propria agenzia di viaggio di fiducia.