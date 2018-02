In corso il corteo di protesta sulla Sassari-Olbia per chiedere i lavori sulle complanari di Enas

Al centro della manifestazione il ritardo nell'avvio dei lavori per le complanari e la ricostruzione del ponte sul fiume Enas che riaprirebbero anche i varchi di accesso verso le zone Coroncedda, Lattalai e Trambuccone. "Anas, comune, Regione, Vergogna", "Appalti subito, asfalto prima dell'estate", "Ci dobbiamo rivolgere alla magistratura?", sono solo alcune delle scritte sui cartelli di protesta sui mezzi in corteo. Presenti carabinieri e polizia a garantire la sicurezza del corteo che è approdato all'ingresso della città.Sono presenti il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Fasolino il consigliere regionale del partito democratico Giuseppe Meloni e il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai."I lavori per 200 mila euro sono stati consegnati -ha dichiarato il primo cittadino di Olbia. Dal 10 marzo la ditta TNT che ha firmato il contratto avrà la consegna ufficiale dei lavori. La settimana scorsa è arrivato il documento ufficiale e una volta approvato il progetto si potrà bandire tutto per le strade complanari e per il ponte. C'è anche la novità sulla Olbia Tempio, l'azienda INT di Carloforte ha vinto l'appalto da sette milioni di euro e inizierà i lavori entro la prossima settimana.Ha preso la parola poi Pietro Pisciottu, portavoce comitato Complanari strada statale Olbia-Sassari :" Torniamo in strada dopo circa un anno perché le promesse non sono state mantenute per le complanari e il loro asfalto. Sta tutto andando per le lunghe, perché perché la regione aveva stanziato 10 milioni di euro ma ma mancava la firma della regione. Adesso la firma c'è ma, ufficiosamente c'è stato detto che i lavori partiranno dopo l'estate, ma noi vogliamo che inizino prima. Chiediamo quello che avevamo chiesto un anno fa. Siamo ancora qui, ancora a zero. Le complanari sono molto pericolose, ci sono stati vari incidenti e per attraversare il fiume guadiamo l'acqua con un disagio per circa 400 cittadini e decine di aziende commerciali ed industriali".

