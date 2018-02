Il primo arbitro sardo in serie A è gallurese e si chiama Antonio Giua, esordio in Bologna-Genoa

Il nostro concittadino ed arbitro Antonio Giua esordirà in serie A nella gara Bologna-Genoa di sabato prossimo, un risultato storico e mai raggiunto dalla Sardegna. Ad Antonio giungano le più sentite congratulazioni e i complimenti dell'Amministrazione Comunale, ed interpretandone il sentimento diffuso, di tutta la nostra Comunità. Il traguardo straordinario di Antonio rappresenta un grande orgoglio per Calangianus e per l'intera Isola".

Si avvicina la sfida di domani tra Bologna e Genoa che vedrà in campo un esordio a "Quattro Mori". Per la prima volta infatti un arbitro sardo, Antonio Giua, 30enne gallurese vola in serie A per dirigere un match di altissimo livello. Giua proviene da Calangianus ed è uno degli arbitri più promettenti del calcio italiano. Proprio in questi giorni ha ricevuto il premio Luca Colosimo per il suo operato in Lega Pro. Quest'estate la Lega Calcio gli aveva affidato la serie B e oggi approda in serie A. Una gioia per Giua, ma anche per tutta l'Isola che ora avrà un suo portacolori anche nella massima serie.Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha così commentato: "