La sfida con le scarpette rosse sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player. La LBA ha reso noto le variazioni di orario del match della 5°giornata di ritorno, in programma domenica 4 marzo: la sfida con l’Olimpia Milano è stata anticipata alle 17. Il match con le scarpette rosse sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player.