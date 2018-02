Protesta del personale infermieristico a Cagliari, la Ats fa alcune precisaizoni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Alla Direzione Ats non risulta a oggi pervenuta alcuna controdeduzione da parte dei rappresentanti dei lavoratori;- In data 30 dicembre 2017 Ats, con deliberazione del Direttore Generale n. 1.347, ha determinato la dotazione organica dell'Azienda che, in particolare, individua nel numero di 5.500 il numero di collaboratori professionali sanitari ruolo infermieristico; 11 in più della dotazione derivante dalla somma delle ex 8 aziende;- In data 13 febbraio 2018 con deliberazione di Giunta regionale n. 7/16 è stato permesso ad Ats di superare il blocco parziale del turnover di personale. In proposito la Direzione ha già evidenziato come nel corso del 2018 sarà attuato il processo di stabilizzazione che riguarderà complessivamente circa 800 persone;- Sempre in merito alle stabilizzazioni Ats, in data 23 ottobre 2017, ha presentato ai rappresentanti dei lavoratori un protocollo riguardo proprio la stabilizzazione del personale. Allo stesso modo è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale un documento analogo inerente tutte le azien-de del servizio sanitario regionale.