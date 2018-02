Il comune di Olbia promuove borse di studio per un corso di formazione e perfezionamento musicale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alle Politiche Giovanili la dottoressa Sabrina Serra, informa che dal giorno 28.02.2018 sarà pubblicato il Bando finalizzato all’erogazione di Borse di studio per un corso di formazione e perfezionamento musicale, della durata di 6 giorni in regime residenziale full time, in favore di 15 candidati di cui 12 riservati ai residenti nel Comune di Olbia e 3 ai residenti nei restanti Comuni della Sardegna.Saranno oggetto di valutazione esclusivamente 100 candidature determinate nel seguente modo:Saranno ammesse a selezione 80 candidature per coloro che possiedono il requisito della residenza nel Comune di Olbia, secondo l’ordine di arrivo delle stesse, farà fede il numero di Protocollo dell’Ente. Saranno ammesse a selezione 20 candidature per coloro che possiedono il requisito della residenza in altri Comuni della Regione Sardegna, secondo l’ordine di arrivo delle stesse, farà fede il numero di Protocollo dell’Ente.Scadenza per la presentazione delle domande 20.03.2018Il bando sarà consultabile sul sito del Comune di Olbia nelle sezioni“Comune Informa” e “Bandi di gara” unitamente alla modulistica.La documentazione sarà inoltre disponibile presso:- lo sportello Polifunzionale del Comune di Olbia sito in via Dante n.1;- l’Assessorato alle Politiche Giovanili sito in Olbia via Capo Verde n.1, c/o Delta Center, 2° piano.Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Funzionario D.ssa Maria Antonietta Malduca tel. 52056 e-mail amalduca@comune.olbia.ot.it