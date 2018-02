Il gruppo di intervento giuridico chiede conto della regolarità del campeggio all'Isola dei Gabbiani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (24 febbraio 2018) una specifica richiesta di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimentialle amministrazioni pubbliche e alla magistratura competenti riguardo l’avvenuta realizzazione nel corso degli anni del grande campeggio L’Isola dei Gabbiani, sulla penisoletta dell’Isuledda, a Porto Pollo, in Comune di Palau (SS)., la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, la Capitaneria di Porto di La Maddalena e, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania., circa 200 “case mobili” connesse a reti infrastrutturali fisse, un centro servizi, reti infrastrutturali (reti idriche, fognarie, elettriche), su terreni non rientranti nel piano attuativo. Se così fosse, le opere realizzate sarebbero completamente abusive.(art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 integrata dalla legge regionale n. 23/1993) e, come tale, è classificata zona inedificabile dal piano paesaggistico regionale (P.P.R.). L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica rapidi controlli per verificare la legittimità o meno delle opere realizzate.