Diramata allerta meteo per neve e gelo sulla Gallura a partire dalle 12 di domani

La protezione civile regionale ha appeno emanato le condizioni meteorologiche avverse per neve e gelo a partire dalle 12 di domani 25 febbraio fino alle ore 24 del 26. Il vento di grecale dovrebbe colpire la Gallura dalle 13 di domani con un drastico calo di temperature con precipatazioni di carattere piovoso. Ma la temperatura continuerà a scendere nella giornata di lunedì con piogge e termometro che farà segnare lo 0.Le previsioni al momento parlano anche di neve nella giornata di martedì non solo ad alta quota, ma anche in pianura e sul mare. Si dovrebbe rivedere un miglioramento dalla giornata di mercoledì.