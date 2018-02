Obbligo di catene neve a bordo sulla 131 Carlo Felice

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anas comunica che, in considerazione dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile, a partire da oggi, 25 febbraio, sarà in vigore l`obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulla strada statale 131 “Carlo felice” nelle province di Nuoro e Sassari, dal km 137,900 al km 179,500. Il provvedimento è previsto dall’Ordinanza in vigore in caso di previsioni di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio (Ord. N° 91 del 06/12/2012).L’avviso emanato dalla Protezione Civile, prevede nel dettaglio nevicate intorno ai 500 metri sul livello del mare nella giornata di domani, 25 febbraio, sulla Sardegna centro-settentrionale a partire con maggiore probabilità dal settore nord-orientale. I fenomeni proseguiranno lunedì 26 febbraio e si attenueranno momentaneamente nella seconda parte della giornata. Probabili gelate nelle zone interne.L`obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L`ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.