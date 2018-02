Ecco i convocati per il match Siena-Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ultimata una seduta di rifinitura ad alta intensità di lavoro tattico, l'Olbia si è imbarcata alla volta di Fiumicino da dove proseguirà il viaggio in pullman verso Siena. Oggi, alle 14.30, gli agguerriti bianchi di Mereu si misureranno al "Franchi" contro la corazzata Siena, seconda forza del girone guidata dall'ex Michele Mignani.Per la trasferta, la seconda consecutiva in terra toscana, il nocchiero di Triei recupera Vallocchia e Muroni, mentre non partirà con la squadra Pisano: il capitano proseguirà in Sardegna il programma di recupero iniziato in settimana. La sua defezione si aggiunge a quelle già note di Ogunseye e Piredda.Sono così 20 i Guardiani del Faro che attraverseranno il Tirreno in cerca di gloria e punti.Di seguito l'elenco completo:PORTIERISimone ARESTI, Maarten VAN DER WANT;DIFENSORIMatteo COTALI, Paolo DAMETTO, Luca IOTTI, Maxime LEVERBE, Nicola MANCA, Vasco OLIVEIRA, Simone PINNACENTROCAMPISTIRoberto BIANCU, Andrea FEOLA, Enrico GERONI, Alessio MURGIA, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Andrea VALLOCCHIAATTACCANTISong Hyok CHOE, Daniele RAGATZU, Yuri SENESI, Christian SILENZI