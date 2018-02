Forza Italia lancia l'ultimo sprint in Gallura con il suo candidato di punta Giuseppe Fasolino

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Presenti anche i big del partito Salvatore Cicu europarlamentare, Pietro Carzedda vice commissario di Forza Italia, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e quello di Tempio Pausania, Andrea Biancareddu.A dare l'avvio alla presentazione, Pietro Carzedda, vice commissario di Forza Italia in Sardegna. "Ci auguriamo che riparta da qui la conquista del governo nazionale per arrivare poi a quello regionale. E mi preme ricordare una persona cara che sarebbe stata in prima fila in questo incontro: Patrizia Bigi."Essere qui oggi -ha dichiarato il sindaco di Golfo Aranci e consigliere regionale Giuseppe Fasolino- e vedere mio padre, la mia famiglia, i miei figli mi commuove ed è importante questa presenza per chi come me fa la politica con il cuore. Sarà una campagna elettorale difficile, perché ci scontriamo con la rabbia della gente, con la diffidenza, con la delusione. Ma noi dobbiamo far capire alle persone che alla mala politica si può e si deve rispondere con la buona politica. Non ci deve essere spazio per l'antipolitica. Abbiamo una grandissima occasione e una grandissima responsabilità perché il nostro territorio e la Sardegna meritano di più. A partire dai servizi, dalla sanità ai trasporti. Facciamo battaglie per preservare quel poco che ci hanno lasciato e questo non può essere un progetto sostenibile per la Sardegna. Il futuro per quest'Isola, per questo territorio deve parlare di servizi in più, di tutele in più, di sviluppo in più, non certo di tagli e di cose in meno"."Noi rappresentiamo la voglia di riscatto di tutti i sardi -ha dichiarato Settimo Nizzi- e per questo abbiamo schierato i migliori candidati. Questa campagna elettorale questa volta è difficile e con altrettanta difficoltà potrà ripetersi. Ma dobbiamo lottare per dare unità alla nostra Gallura. Con il sindaco di Tempio, Andrea Biancareddu, ci stiamo battendo per questa unità e non in contrapposizione contro gli altri territori, ma per dare la giusta considerazione alla Gallura".