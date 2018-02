Si ribalta con l'auto sulla strada Tempio-Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Ennesimo incidente sulla Olbia-Tempio Pausania all'altezza di Priatu. Una ragazza a bordo di una Lancia Y bianca, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. La giovane che proveniva da Tempio Pausania è rimasta miracolosamente illesa. Sul posto il carroattrezzi per poter rimuovere l'auto incidentata.Si raccomanda prudenza sulle strade della Gallura dove da questa notte è previsto un calo delle temperature con la possibilità di gelate che potebbero rendere il manto stradale viscido e pericoloso.