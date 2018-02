L'Arzachena si impone sul Gavorrano per 1-0

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’espulsione di Peana all’inizio della ripresa ha complicato il compito smeraldino, ma Nuvoli e compagni hanno dimostrato carattere da vendere portando a casa un risultato dal peso specifico enorme. Giorico concede un turno di riposo ad Arboleda e Sbardella sostituiti da Peana e Baldanzeddu mentre Bertoldi gioca in luogo di Lisai. Avvio lento e guardingo. Prova ad accendere le polveri Curcio che all’8′ si libera elegantemente sulla linea mediana e lancia Vano che dribbla il portiere ma, da posizione molto defilata, sbaglia la misura del cross e l’occasione sfuma.I toscani insistono e al 25′ Maistro tira dal limite trovando la provvidenziale deviazione in corner di Baldanzeddu. Al 30′ Favale mette in mezzo e Brega incorna senza centrare lo specchio. I biancoverdi tengono botta e, appena allentano la pressione, passano. Al 32′ Curcio pennella un calcio d’angolo sul primo palo dove Vano salta ingannando Falcone: per Piroli, ottimamente piazzato è un gioco da ragazzi insaccare di testa nella porta sguarnita (nella foto). Subito dopo inizia a piovere e, sino all’intervallo, non si registrano altre azioni degne di nota. Al ritorno in campo l’Arzachena appare più tonica degli avversari. Al 5′ Vano ruba palla a Marchetti e si invola verso la porta: il suo sinistro è deviato in corner da Falcone. L’inerzia muta completamente dopo 3 minuti allorchè Peana va sotto la doccia per doppia ammonizione. Giorico inserisce subito Arboleda: il sacrificato è Sanna.. La pioggia aumenta notevolmente di intensità mentre gli attacchi dei maremmani si susseguono. Piroli e Baldanzeddu dirigono da par loro la difesa e i rischi per Ruzittu sono davvero limitati. Al 42′ Ropolo manda fuori da buona posizione e al 46′ Barbuti indirizza di testa alto sulla traversa. Dopo un minuto Bruni (subentrato a Gemignani) colpisce con un pugno Vano e viene espulso. Dopo 5 minuti di recupero i ragazzi di Mauro Giorico possono festeggiare sotto la tribuna degli ultras un successo che avvicina sensibilmente al traguardo fissato ad inizio stagione.Arzachena: Ruzittu, Peana, Varricchio, Casini, Baldanzeddu, Piroli, Bertoldi (26’st La Rosa), Nuvoli, Vano, Curcio (46’st Sbardella), Sanna (11’st Arboleda)A disposizione: Cancelli, Bonacquisti, Aiana, Trillò, Taufer, Lisai, Esposito, Cardore, MustoAllenatore: Mauro GioricoGavorrano: Falcone, Ropolo, Marchetti, Gemignani (25’st Bruni), Vitiello, Damonte, Favale (23’st Papini), Maistro, Borghini (23’st Conti), Brega (31’st Merini), Moscati (23’st Barbuti)A disposizione: Cogno, Luciani, Parisi, MalottiAllenatore: Giancarlo FavarinRete: 32′ PiroliNote: espulsi Peana (8’st doppia ammonizione) e Bruni (47’st per gioco violento); ammoniti Vitiello, Marchetti, Borghini, Maistro, Damonte; angoli 6 a 4 per il Gavorrano; recupero 1’pt e 5’s