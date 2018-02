Estesa allerta meteo fino alle 24 di mercoledì per neve e gelo a Olbia e in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il vento siberiano Burian continua ad alimentare la perturbazione deull'Europa centro orientale che spinge sulla Sardegna aria fredda e calo delle temperature. In particolare nel coros di questa notte è previsto un drastico calo del termometro con estese gelate anche in Gallura accompagnate da nebbie e foschie. Le previsioni meteo parlano per la giornata di domani di nevicate sparse anche in pianura con cumulati deboli sul territorio gallurese. Le temperature nella notte toccheranno quota 2 gradi a bassa quota e sotto lo zero sopra i cinquecento metri.Il peggio passerà già dal pomeriggio di domani con fenomeni in attenuazione, rimarrà comunque anche nella giornata di mercoledì il rischio di gelate. I venti da scirocco attenueranno il freddo riportando da giovedì le temperature fino ai 15 gradi.