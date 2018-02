Settant'anni dello Statuto sardo, Cucca: "Rilanciare battaglia sull'insularità"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“A settant’anni dalla sua approvazione lo Statuto speciale è ancora una bellissima legge, faro della nostra Autonomia da rivitalizzare e, soprattutto, da rendere effettiva in tutti i suoi aspetti. La visita del Presidente Mattarella celebra un momento storico per la Sardegna che si trova a un punto di svolta obbligato: applicare pienamente principi e norme dello Statuto, ad iniziare dalla materia delle entrate e della fiscalità, e rivedere quelle parti che necessitano di essere attualizzate, stante il nuovo quadro giuridico europeo. Piccoli interventi migliorativi che dovranno essere supportati da leggi attuative, e da misure che dovranno essere condivise con lo Stato e con l’Unione Europea.”Il segretario del PD Giuseppe Luigi Cucca commenta così la celebrazione dei 70 anni dello Statuto speciale, alla presenza del Presidente della Repubblica.“Nel dibattito sull’Autonomia - prosegue Cucca - ci dobbiamo riappropriare del tema del federalismo, riportandolo ad una accezione positiva, nell’ottica di una rinnovata centralità delle regioni nello scenario europeista. Per la Sardegna, ciò dovrà tradursi nella definitiva risoluzione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, la madre di tutte le battaglie che i parlamentari sardi dovranno affrontare nella prossima legislatura, dando seguito all’impegno preso dal Presidente Gentiloni di avanzare l’istanza in Europa. Lo Statuto rappresenta la fonte normativa primaria per perseguire l’obiettivo, che costituisce il baluardo della nostra Autonomia.”