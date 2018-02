Campionati italiani taekwondo cadetti e juniores a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’evento è patrocinato dal Comune di Olbia.«Ringraziamo il lavoro costante del Comitato Regionale F.I.T.A. Sardegna, presieduto dal Presidente Prof.ssa Ornella Zucca, che ha reso possibile per la seconda volta nella nostra città questa importante manifestazione sportiva» afferma l’Assessore allo sport Silvana Pinducciu.tra questi potrebbe anche emergere il futuro campione olimpico. Il Taekwondo è una disciplina Olimpica dall’anno 2000 (giochi disputati in Australia), ma la storia olimpica è iniziata nel 1988 alle olimpiadi di Seul (Korea) quando fu presentata come disciplina dimostrativa.per il rilevamento dei punti. Saranno inoltre predisposte le telecamere per il video replay su ogni campo di gara.Per il Movimento del Taekwondo della Sardegna e le società, si presenta una seconda opportunità di confronto nella nostra isola, ampliata in questa edizione dall’inserimento nel campionato dalle categorie Juniores. Sempre ad Olbia, infatti, nel novembre 2016, si sono disputati i primi Campionati Italiani categoria Cadetti della storia del Taekwondo Sardo.Saranno presenti al Campionato lo Staff Tecnico Federale e Politico a partire dal Presidente Federale Dott. Angelo Cito, il Segretario Generale Massimiliano Campo ed i tecnici federali che visioneranno attentamente le gare alla ricerca dei talenti.dalle ore 18.00 alle ore 20.00: operazioni di peso per tutti gli atleti in gara venerdìore 8.30: in gara tutte le categorie femminili cadetti e tutte le categorie femminili junioresdalle ore 16.00 alle ore 19.00: operazioni di peso per i cadetti maschiliore 8.30: in gara tutte le categorie cadetti maschilidalle ore 16.00 alle ore 19.00: operazioni di peso per tutti gli atleti in gara domenicaore 8.00: in gara tutte le categorie juniores maschili