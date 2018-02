Neve ad Arzachena, scuole chiuse anche domani mercoledì 28 febbraio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il primo cittadino e l’assessore alla Protezione civile, Alessandro Careddu, invitano gli arzachenesi a prestare la massima attenzione, a non uscire dalle abitazioni in caso di neve o pioggia persistenti, a non sostare vicino a edifici pericolanti o ad alberi, e a utilizzare autoveicoli e motoveicoli solo in caso di necessità e con l’utilizzo delle dotazioni di sicurezza previste dal codice della strada., il Corpo dei Barracelli e i dirigenti comunali responsabili dell’erogazione dei servizi essenziali in diversi interventi tra cui:-soccorsi stradali sulla Arzachena Palau dove alcune auto sono finite fuori corsia, così come due camion. La macchina spazzaneve dell’Anas è intervenuta nella nottata, ma la neve ha subito ricoperto il manto stradale causando gli incidenti poche ore dopo. Non si rileva nessun ferito;-Fornitura di coperte ad alcune famiglie assistite dai servizi sociali;- Sostegno della protezione civile al personale della municipalizzata Geseco e alle assistenti sociali per assicurare il normale servizio di assistenza domiciliare e di fornitura pasti caldi e medicinali ad anziani e disabili.