La Dinamo torna ad allenarsi dopo la pausa Fiba

In mattinata sono attesi Achille Polonara, reduce dalla sfida vittoriosa dell’Italia contro la Romania in cui ha portato il proprio contributo con 4 punti e 5 rimbalzi; e Dyshawn Pierre, anche lui fresco del successo del Canada prima contro le Isole Vergini e poi contro Bahamas (in quest’ultima gara l’ala del Banco è andata a referto con 3 punti, 7 rimbalzi e 4 assist). In serata raggiungeranno la Sardegna anche Darko Planinic, che nella gara di ieri vinta dalla sua Croazia contro l’Olanda ha segnato 8 punti e catturato 5 rimbalzi; e Shawn Jones grande protagonista ieri - pur nella pesante sconfitta incassata dalla nazionale kossovara contro la Lituania - con 23 punti (oltre la metà del totale realizzato dalla squadra), e 6 rimbalzi.Da oggi, dunque, il gruppo di coach Pasquini sarà al completo e potrà riprendere il lavoro a pieno ritmo in vista degli impegni che nell’arco di 8 giorni, a partire da domenica prossima, li vedrà impegnati prima a Milano contro le scarpette rosse e poi nella doppia sfida casalinga contro Le Portel, mercoledì 7 marzo, per la prima del Round of 16 della Fiba Europe Cup; e contro la Vanoli Cremona, domenica 11 marzo, per la 6ª giornata di ritorno del campionato LBA.