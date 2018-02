Problematiche lavori Lotto 5 Olbia-Sassari, giovedì mattina incontro a Berchidda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In particolare si discuterà della gestione dei varchi e della viabilità durante l'esecuzione dei lavori. Opera, quella del Lotto 5, che riguarda un tratto stradale di 9,5 chilometri interamente ricadente sul territorio comunale di Berchidda.Il comitato promotore mostra preoccupazione per le notizie relative all'idea di dirottare il traffico della Olbia-Sassari sulla Sp-199. Ne deriverebbe, secondo il comitato, un problema di sicurezza. Mezzi agricoli a velocità ridotta, decine di ingressi secondari, transumanza del bestiame, spostamenti di qualsiasi tipo legati al raggiungimento delle diverse località situate in agro, sono incompatibili con una scelta di questo tipo."Affermiamo questo, spinti dall’esperienza del passato e consapevoli di quanto negli ultimi anni il numero degli autoveicoli in transito sia aumentato -commentano dal comitato-.Tutti noi, ricordiamo con preoccupazione cosa significasse percorrere l’attuale SP199 prima dell’apertura, a metà anni 90, del parallelo tratto di strada a scorrimento veloce che, da allora, ne garantisce un utilizzo più sicuro.Convinti di agire nell’interesse collettivo chiediamo, alle istituzioni locali e non, di intervenire immediatamente presso chi di dovere per individuare soluzioni adeguate.Alla riunione saranno presenti, oltre ai soggetti promotori, il Comune di Berchidda, le organizzazioni professionali agricole, e tutti i principali attori economici del territorio".