Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione, definita la programmazione di 5 milioni di euro

ogni principali di ricerca e alta formazione e gli strumenti per attuarli.



Ne fanno parte le Università di Cagliari e Sassari, Sardegna Ricerche, rappresentanze sindacati, Fondazione di Sardegna, rappresentanti degli Enti di ricerca pubblici e privati. “La ricerca è un argomento strategico, uno dei temi più importanti per lo sviluppo, per la crescita delle imprese e delle nostre Università, per la formazione del nostro capitale umano e dei giovani laureati", dice il vicepresidente Paci. “Stiamo lavorando tutti insieme con l'obiettivo di creare impresa e fare innovazione, in modo che la ricerca riesca a creare concrete occasioni di sviluppo del territorio e nuova occupazione per i nostri giovani”.

La programmazione delle risorse deve essere ora approvata con una delibera di Giunta. La Consulta ha il compito di supportare la Regione nell'individuare i fabbis