Scuole aperte domani a Olbia, chiuse nella frazione di Berchiddeddu: ecco l’ordinanza

Il sindaco di Olbia, viste le ultime previsioni meteo aggiornate, dispone la riapertura delle scuole nel territorio comunale. Permane invece la chiusura della scuola nella frazione di Berchiddeddu. Ecco l’ordinanza nella sua forma integrale.









"ORDINANZA N° 27 DEL 27/02/2018OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole della frazione di Berchiddeddu causa condizioni meteorologiche avverse.IL SINDACO Visto il maltempo che imperversa nel territorio regionale;Preso atto dell’allerta meteo emanato con prot. n. 6594/2018 del 26/02/2018 dalla protezione civile della Sardegna a partire dalle ore 18.00 del 26/02/2018 e fino alle ore 24.00 del 28/02/2018;Preso atto altresì che in alcune zone del territorio comunale, e in particolare nella frazione di Berchiddeddu, permane ancora uno stato di pericolo legato alla possibilità di gelate nelle ore notturne;Viste le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;Al fine di ridurre i rischi e i disagi per la popolazione, legati alle avverse condizioni meteorologiche;ORDINALa chiusura di tutte le scuole della frazione di Berchiddeddu, per tutta la giornata di Mercoledì 28.02.2018;DISPONEChe la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:• Al Dirigente scolastico delle scuole di Berchiddeddu;• al Dirigente del Settore Manutenzioni;• al Dirigente del Settore Ambiente e LL.PP.;• al Dirigente del Comando di polizia locale ed al Responsabile del servizio di protezione civile;INOLTRE DISPONEChe la presente ordinanza venga trasmessa in copia all’Ufficio Ced del Comune di Olbia ed ai Responsabili incaricati alla pubblicazione della presente presso l’Albo Pretorio ComunaleA norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.Olbia, 27/02/2018AttoIL SINDACO Settimo Nizzi".