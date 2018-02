Un vermentino gallurese conquista la medaglia al Berliner Wine Trophy

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Da Berlino, dove si sono appena concluse le sessioni dell’importante concorso Wein Trophy, arriva una medaglia d’oro per Spèra, il Vermentino di Gallura DOCG della cantina Siddùra. Una conferma della qualità dell’annata 2016 del vino prodotto con le uve coltivate a Luogosanto: Spèra, nei mesi scorsi, ha ottenuto altre tre medaglie, due argenti e un oro, in altrettanti concorsi nazionali e internazionali. .Il Berliner Wein Trophy è riconosciuto come uno dei concorsi storici più importanti e partecipati. L’edizione 2018 ha registrato un nuovo record con oltre 11mila campioni presentati. La commissione, formata da enologi, esperti di vino e sommelier, ha sottoposto i vini iscritti, provenienti da tutto il mondo, ad una procedura di valutazione particolarmente severa: sulla base delle restrittive linee guide imposte dall’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) e sulle severe prove di assaggio, solo il 30% dei prodotti presentati arriva a premio.Per la cantina gallurese, che da anni si sottopone all’approvazione dei palati internazionali, il successo di Spèra rappresenta un ottimo biglietto da visita per il Prowein di Düsseldorf. L’evento più importante dell’anno per il business del vino tedesco ed europeo, in programma dal 18 al 20 marzo prossimi, sarà l’ennesimo banco di prova per i vini sardi prodotti nelle vigne di Luogosanto. L’oro del Berliner, si aggiunge alle ottime recensioni che la prestigiosa rivista austriaca Falstaff, una delle testate specializzate di riferimento per il mercato vinicolo tedesco, ha dedicato ai vini Siddùra con i 90 punti conquistati dal passito Nùali e gli 88 punti ottenuti dal vermentino Spèra.