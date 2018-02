Proseguono i lavori sul cavalcaferrovia di via dei Lidi a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Condizioni metereologiche permettendo, prevediamo la fine dei lavori entro marzo. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – Stiamo procedendo al collegamento e messa in funzione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica e al successivo smantellamento dei vecchi».«A giorni verranno inoltre affidati i lavori di nuova bitumazione dell’intera struttura e il successivo montaggio dei nuovi giunti, mentre il manto di vecchio asfalto verrà completamente asportato. Anche i lavori di tinteggiatura della superficie dell’impalcato e dei pilastri sono in via di affidamento» conclude Nizzi.Si tratta di lavori particolarmente importanti, il cavalcaferrovia di via dei Lidi costituisce infatti un collegamento fondamentale per muoversi all’interno della città, non soltanto per le auto, ma anche per i pedoni: finalmente i marciapiedi avranno dimensioni tali da rendere sicuro il percorso a piedi.Nella parte sottostante, per anni dimenticata, verranno realizzati prati e giardini, andando così a valorizzare un’area importante nel cuore di Olbia e da tempo in preda al degrado.