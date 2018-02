Allenamento in palestra dell'Olbia in preparazione della sfida con l'Arezzo

OLBIA. Nevica su Olbia, nevica sulla Basa e sul Nespoli. Ed è per questo che l'Olbia ieri ha variato i programmi stilati alla ripresa e inizia con un proficuo lavoro di forza e postura nella palestra del Geovillage la settimana di avvicinamento all'importante sfida contro l'Arezzo.

Il match contro la squadra toscana, a riposo nell'ultimo turno per via del rinvio del derby con il Livorno a causa dei noti problemi societari, si giocherà sabato 3 marzo alle ore 14:30 e rappresenta per i bianchi di mister Mereu l'immediata opportunità per riscattare il ko di Siena, arrivato a 13' dal termine di una maschia contesa su un "Franchi" coperto di neve.

Un avversario non certo semplice, quello contro la compagina amaranto che vive ora concitate e arriverà al "Nespoli" con la volontà di mettere in mostra tutto il proprio orgoglio ferito. L'Olbia lo sa bene ed è per questo che le parole d'ordine, alla ripresa, sono state concentrazione e attenzione.

Le stesse che hanno permesso a Dametto e compagni di superare il forte avversario aretino negli ultimi tre confronti (2-0 al "Nespoli", 0-1 e 0-1 al "Città di Arezzo" i risultati). La caccia ai tre punti è dunque partita e non potrà prescindere da un immersione totale nei preparativi alla battaglia.