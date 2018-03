Burian lascia la Gallura e arriva lo scirocco che scioglie la neve, ma porta pioggia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Giornata caratterizzata dalle piogge che hanno interessato buona parte della Gallura. Anche per domani, giovedì 1 marzo le precipitazioni piovose caratterizzeranno l'arco della giornata con venti che cominceranno a soffiare da ponente già da metà mattinata. Prima giornata di marzo che vedrà già nel pomeriggio temperature che sfioreranno i 16 gradi nel primo pomeriggio.Da venerdì ancora nuvole con sprazzi di sole e vento dai quadranti occidentali che soffieranno in maniera intensa già dal pomeriggio con raffiche fino a 40 nodi. Sabato ancora vento, ma copertura nuvolosa in aumento e temperature sui 15 gradi. Domenica sono previsti nuovi rovesci temporaleschi con vento in attenuazione e rotazione a sud.