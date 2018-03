Ciao Meridiana, arrivano voli Air Italy con codice IG e nuovo sito web www.airitaly.com **VIDEO**

è stato realizzato il processo di integrazione delle attività operative delle due Compagnie del Gruppo, con la conseguente unificazione del personale e delle rispettive strutture organizzative.Il notevole impegno del personale preposto di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), che ha seguito il processo per gli aspetti tecnici e amministrativi, ha consentito di completare il processo nei tempi prefissati.E proprio oggi, 1 marzo, Il primo volo intercontinentale della nuova AIR ITALY, codice IG3254, è decollato alle 02.00 (ora italiana) dall’Aeroporto di Milano Malpensa diretto all’Aeroporto Internazionale Abeid Amani Karume dell’isola di Zanzibar, mentre il primo volo nazionale è stato l’IG1111, Olbia-Roma Fiumicino, che ha lasciato la Costa Smeralda alle ore 07.00.L’integrazione delle strutture operative dei due vettori nella nuova AIR ITALY S.p.A. consentirà una migliore e più efficiente organizzazione dei servizi al cliente e del network di collegamenti offerti, incentrati su due basi principali, Olbia per i voli di corto raggio e Milano Malpensa per i voli internazionali e intercontinentali. Gli aeromobili B737 e B767 attualmente operativi resteranno in livrea Meridiana fino all’uscita dalla flotta, mentre dalla prossima primavera è previsto l’ingresso di 3 Boeing 737 MAX 8 e di 5 Airbus A330-200 in livrea AIR ITALY. Da oggi è online il nuovo sito www.airitaly.com.Verrà conservato lo storico codice “IG”, che ha contraddistinto l’attività della compagnia sin dalla sua costituzione nel 1963, come Alisarda e trasportando da allora ad oggi oltre 100 milioni di passeggeri.L’avvio della nuova AIR ITALY è coinciso con l’uscita dalla flotta del MD80, I-SMER, ultimo dei 18 aeromobili della stessa serie che negli ultimi 30 anni sono stati protagonisti della storia di Alisarda/Meridiana e dei viaggi dei suoi affezionati passeggeri. Il decollo dall’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, con il simpatico congedo del personale e dei dipendenti aeroportuali, è stato registrato in un cortometraggio dal titolo: “Ciao Meridiana, welcome AIR ITALY”

