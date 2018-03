Nuove tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. A seguito della pubblicazione di ieri sul sito della Capitaneria di Porto di Olbia ( http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia ), entra in vigore oggi, 1° marzo, la nuova Ordinanza n° 11 che modifica e aggiorna le tariffe relative al servizio di rimorchio nel Porto.viene calcolata ogni due anni utilizzando dei parametri stabiliti puntualmente e richiedendo alle parti interessate, come le associazioni nazionali di categoria, eventuali osservazioni in merito alla revisione.La nuova tabella tariffaria, riguardante il biennio 2018-2019, andrà applicata dalla società attualmente concessionaria, la Moby S.p.A (il cui mandato scade nel 2030).L’ordinanza è stata emanata dal Capitano di Vascello Maurizio TROGU, Comandante della Capitaneria di Porto di Olbia, in qualità di soggetto competente in materia di sicurezza della navigazione e dell'approdo, e garantirà un sicuro miglioramento degli standards del servizio, contribuendo alla buona gestione del Porto, un’attività essenziale per l’economia locale.