Lavori e deviazioni per i prossimi lavori sulla Olbia-Sassari, da Berchidda richiesta di chiarimenti

I futuri lavori sul lotto 5 della Olbia-Sassari preoccupano non poco la cittadinanza di Berchidda e chi lavora in quel territorio. I dubbi sull'opera sono emersi stamani nel corso di una riunione programmata nell'auditorium di piazza del popolo. Presente il primo cittadino, Andrea Nieddu e tanti cittadini e imprenditori."Mi sono fatto promotore di questa iniziativa -ha commentato Fausto Sanna, imprenditore di azienda agricola con bestiame-. Fra non molto inizieranno i lavori per il lotto 5, non sappiamo come si svolgeranno i cantieri, come creeranno gli accessi per le aziende agricole sulla strada provinciale 199 che verrà a quanto pare usata come viabilità alternativa. Abbiamo molte preoccupazioni sull'inizio dei lavori. Abbiamo visto il progetto che è del 2015 e che prevede la deviazione dal bivio di monti nella strada provinciale. Se questo dovesse succedere noi avremo gravi problemi. Va assolutamente scongiurato questo. Dobbiamo individuare il modo per evitare che ciò avvenga. Convochiamo l'Anas e la provincia per capire e farci sapere qual è il progetto esecutivo.A dare una prima risposta proprio il primo cittadino di Berchidda, Andrea Nieddu: " E' un argomento di centrale interesse per la nostra comunità e per il nord Sardegna visto che questa arteria stradale collegherà i maggiori scali aeroportuali dell'Isola.L'aspetto politico è che purtroppo e dico purtroppo, ancora quella strada non è partita, perché sarebbe dovuta esser già finita e inaugurata. Il problema più grande secondo me è che ad oggi ancora non abbiamo la strada, io l'accento lo metterei su questo. Nel 2003 si discuteva del progetto, ora siamo nel 2018 e ancora siamo qui a parlare di progetti. L'amministrazione comunale è ovviamente dalla vostra parte e vuole tutelare il servizio di quella strada secondaria. Ad oggi abbiamo una carta progettuale del 2015 che prevede la deviazione e la costruzione di una rotatoria. Di certo non accetteremo che la costruzione della quattro corsie, opera utilissima e necessaria, porti alla costruzione di strade complanari la cui manutenzione come l'asfalto ricade sulle spese del comune. Chiediamo di intervenire prontamente e bloccare questo progetto, non perché non vogliamo la quattro corsie, ma perché per noi per due anni quella situazione sarebbe insostenibile. Non potremo più lavorare. Dobbiamo smuovere le acque. Sull'argomento è intervenuto anche l'ex sindaco di Berchidda, Bastianino Sannittu: " "L'impresa non ha nessun titolo per modificare il progetto preliminare avanzato che non prevedeva questa deviazione e ora si deve chiedere il rispetto dell'idea iniziale".Presente anche il diretto di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Direttore Coldiretti Nord Sardegna che rappresenta i tanti allevatori e agricoltori che oggi manifestano le proprie preoccupazioni.