Rush finale del Movimento 5Stelle a Olbia, Marino: "Grazie a noi la gente più vicina alla politica"

Nel frattempo il candidato all'uninominale Camera del collegio di Olbia, Nardo Marino, ha incontrato i giornalisti per una conferenza stampa. Presenti all'incontro anche i due consiglieri comunali cittadini dei cinque stelle, Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio.Nardo Marino, giornalista della storica emittente televisiva Cinquestelle e una vita spesa per raccontare, da cronista, i problemi del territorio oggi passa dall'altra parte della barricata e si ritrova a rispondere alle domande dei colleghi."Abbiamo utilizzato questa campagna elettorale -- per toccare tutti i comuni del collegio e ascoltare i problemi della gente, le voci di una crisi che in questo territorio si respira particolarmente. Abbiamo parlato di politica e presentato le nostre soluzioni e questo tipo di metodo ha funzionato perché i cittadini hanno ricominciato ad interessarsi di politica. Le prime cose che faremo saranno proprio in questa direzione: lavoro e spopolamento dei comuni interni sono due delle tante emergenze che stanno molto a cuore al movimento. Il nostro programma ha già al suo interno le soluzioni per queste problematiche e per la Sardegna, come il reddito di cittadinanza che sarà una vera e propria rivoluzione del mondo del lavoro. Trasporti, continuità territoriale, costi energetici, sono gli altri argomenti che mi stanno a cuore e sui quali sarà necessario trovare un comune intento di tutti parlamentari sardi per cambiare veramente le cose e non solo acquisire uno status, come è stato chiesto, di "insularità", perché rischiamo di diventare un salvagente in mezzo al mare. Io chiedo la fiducia degli olbiesi e del territorio perché all'interno del movimento ho le mani libere, non devo restituire niente a nessuno. Chi voterà centro destra o centro sinistra sceglierà la stessa cosa. Perché dagli scenari annunciati entrambi gli schieramenti potrebbero unirsi per un governo di scopo e per mantenere il potere".le scelte del movimento sul territorio dimostrano l'onestà delle scelte effettuate per questa tornata elettorale: "Vogliamo cambiare la classe dirigente politica e noi portiamo i cittadini nelle istituzioni. Abbiamo cercato di individuare le espressioni migliori per ogni territorio che potessero rispecchiare i principi del movimento. Nardo Marino ha sempre affrontato, anche se in altre vesti, le battaglie del territorio con un approccio onesto e schietto e per questo rieniamo che sia la scelta giusta per rappresentare al meglio le esigenze di tutti quelli che vorranno darci la loro preferenza".Sono undici anni che faccio attività politica, prima con il meet up e addesso con il movimento cinque stelle. Un'esperienza politica importante quella del movimento che ha ricoluzionato il sistema politico italiano e che forse ci porterà al governo. In questa campagna elettorale noi ci siamo concentrati sulla gente. Abbiamo incontrato nei territori le persone e ascoltato i problemi e le emergenze in un collegio molto vasto e grazie a questo confronto abbiamo capito quanto sia elevata la nostra credibilità. Bisogna votare cinquestelle perché ritengo che oggi in Italia ci sia un grave problema di democrazia. E oggi l'unica intenzione degli altri partiti è quella di far fuori il movimento come è stato dimostrato dalla legge elettorale costruita contro di noi".L'altra candidata in corsa per il senato collegio nord Sardegna per il M5S, non presente all'incontro, è Maria Vittoria Bogo Deledda.