Fondazione One Ocean e Smeralda Holding insieme per difendere gli oceani

La Fondazione verrà supportata attraverso le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda condivide lo scenario naturale in cui risiede.La forza della Fondazione è un network con un valore scientifico che si propone di connettere e agevolare il dialogo tra ricerca, imprese, istituzioni, policy maker e singoli, di promuovere la cosiddetta “Blue Economy”, di diffondere cultura e conoscenza dei mari a livello globale, utilizzando canali e risorse come lo sport, le aziende, le associazioni, la scienza, per sensibilizzare e veicolare le sue iniziative.La Fondazione ha inoltre avviato il progetto di sostenibilità ambientale a lungo termine denominato Charta Smeralda che contiene un codice etico e comportamentale che definisce e fissa i paradigmi per la tutela dell’ambiente marino."Abbiamo fortemente voluto supportare ed essere al fianco dello YCCS in questo autorevole progetto per la salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – condividendone appieno gli obiettivi. Il mare rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. La difesa del territorio, e del mare, è un impegno fondamentale del nostro Gruppo in Costa Smeralda, infatti quest’anno inaugureremo un premio letterario dedicato al mare che diventerà anch’esso uno strumento di sensibilizzazione e coinvolgimento. E per questo ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa della principessa Zahra Aga Khan alla quale abbiamo subito offerto il nostro sostegno anche nell’ottica di una rinnovata collaborazione e sinergia tra le nostre realtà."