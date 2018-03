Olbia-Arezzo, dirige Bitonti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il fischietto felsineo, al suo primo anno da professionista, sarà affiancato dagli assistenti Simone Amantea e Orazio Luca Donato, entrambi afferenti alla sezione di Milano.Per Bitonti sarà un ritorno sull'Isola: lo scorso 22 ottobre diresse infatti Olbia-Cuneo, incontro terminato con il punteggio di 4-1 in favore dei bianchi, trascinati dalla tripletta di Ragatzu e dalle scorribande di Senesi che propiziarono il sigillo finale di Ogunseye.In coda all'inverno, un anticipo di Primavera per inserire le marce più alte della Passione Biancolbiese. In vista della prossima sfida di campionato, Olbia-Arezzo in programma sabato 3 marzo alle 14.30, la Società ha deciso di attivare una promozione speciale.Chi acquisterà il biglietto della partita potrà infatti esercitare il diritto di acquistare, in via del tutto eccezionale e a metà prezzo, il biglietto dell'atteso e suggestivo derby di ritorno Olbia-Arzachena, in calendario sabato 17 marzo alle 20:30.Una promozione pensata per i tifosi, chiamati a lanciare la volata di un finale di campionato che l'Olbia vuole concludere al meglio delle proprie forze e il più in alto possibile in classifica.