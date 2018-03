Precarietà nell'amministrazione regionale sarda, prime assunzioni questo mese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È stato raggiunto un primo importante traguardo per l’attuazione della Legge 37, approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2016, che riguarda il Piano per il Superamento del Precariato nel Sistema Regione. L’assessorato del Personale ha infatti pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna la graduatoria delle 97 persone aventi diritto alla stabilizzazione a domanda nell’ambito dell’Amministrazione regionale così come previsto nel Piano (https://www.regione.sardegna.it/do…/1_179_20180301141816.pdf). Altre informazioni: goo.gl/ma7BjX.